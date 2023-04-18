Начальника управления ЖКХ Оренбурга задержали за халатность при нападении собак на ребенка

По делу о смертельном нападении собак на мальчика задержали начальника управления ЖКХ Оренбурга. Ему предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщило Следственное управление СКР по Оренбургской области.
По делу о смертельном нападении собак на мальчика задержали начальника управления ЖКХ Оренбурга. Ему предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщило Следственное управление СКР по Оренбургской области.
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