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Спорт Уик-Энд

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ЧЕРВИЧЕНКО: Агенты Барко испугались, что «Спартак» возьмет Головина? Выжали максимум - опасаюсь, как бы теперь он не прекратил хорошо играть

ЧЕРВИЧЕНКО: Агенты Барко испугались, что «Спартак» возьмет Головина? Выжали максимум - опасаюсь, как бы теперь он не прекратил хорошо играть

Вчера «Спартак» официально объявил о продлении контракта с ключевым игроком атаки аргентинцем Эсекьелем Барко - до лета 2030-го.

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