20 января исполняется 222 года со Дня образования службы делопроизводства и режима Министерства внутренних дел Российской Федерации

Приказом МВД России от 19 мая 1997 г. № 301 «Об объявлении памятной даты образования службы делопроизводства и режима в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» 7 января 1803 года по старому стилю (20 января по новому стилю) объявлено датой празднования Дня службы делопроизводства и режима в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.