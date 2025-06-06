PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

371 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Старый
    Если писать нечего стоящего, молчи ч тряпочку, читаешь эти е-е названия матюкатся хочется.Новое правило для...
  • Eduard
    А что у нас для мигрантов какие-то особенные законы?Слишком мягким пр...
  • Александр Лагуткин
    Жаль, что остальные в этом СИЗО не скончались.  Опять диаспора с пухлыми конвертами около судьи подсуетилась.  Жаль, ...Прокуратура оспор...

Россиянам запретят брать на пляжи домашних животных

Россиянам запретят брать на пляжи домашних животных

Россиянам запретят приводить на общественные пляжи домашних животных за исключением собак-поводырей. Это и ряд других правил указаны в проекте нового приказа от МЧС, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх