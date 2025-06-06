Россиянам запретят брать на пляжи домашних животных

Россиянам запретят приводить на общественные пляжи домашних животных за исключением собак-поводырей. Это и ряд других правил указаны в проекте нового приказа от МЧС, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии