Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-08» выставили на продажу

Российская компания «Главкосмос» (коммерческий оператор «Роскосмоса») выставила на продажу спускаемую капсулу космического корабля «Союз МС-08», в которой осенью 2018 года вернулся с орбиты на Землю экипаж Международной космической станции (МКС).