Комсомольская правда

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Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-08» выставили на продажу

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-08» выставили на продажу

Российская компания «Главкосмос» (коммерческий оператор «Роскосмоса») выставила на продажу спускаемую капсулу космического корабля «Союз МС-08», в которой осенью 2018 года вернулся с орбиты на Землю экипаж Международной космической станции (МКС).

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