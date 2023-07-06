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Генпрокуратура признала деятельность НПО The Altai Project нежелательной

Генпрокуратура признала деятельность НПО The Altai Project нежелательной

Формально выступая за охрану природы, организация вмешивается во внутренние дела РФ, утверждают в ведомстве Генеральная прокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации The Altai Project нежелательной на территории страны.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
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17 час.
Россиянин
Надо закрыть вообще все НПО так или иначе связанные с Западом. Они все без исключения являются организациями с двойным дном. Никогда не верил, что бы Запад желал нам благо.
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8 час.

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