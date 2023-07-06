Генпрокуратура признала деятельность НПО The Altai Project нежелательной
Формально выступая за охрану природы, организация вмешивается во внутренние дела РФ, утверждают в ведомстве
Генеральная прокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации The Altai Project нежелательной на территории страны.
Комментарии
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Надо закрыть вообще все НПО так или иначе связанные с Западом. Они все без исключения являются организациями с двойным дном. Никогда не верил, что бы Запад желал нам благо.
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