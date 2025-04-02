Швейцарский журнал написал о творчестве рязанского художника

В Швейцарии в журнале «Manuell» № 3/2025, освещающем культурные события в мире, недавно была опубликована статья о члене Союза художников России и Российского Союза профессиональных литераторов Алексее Акиндинове.
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