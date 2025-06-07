В рамках Всероссийской акции «В безопасности» в летних оздоровительных лагерях Мордовии полицейские, общественники и активисты «Движения Первых» проводят профилактические мероприятия с детьми

В рамках Всероссийской акции «В безопасности» в летних оздоровительных лагерях Республики Мордовия проходят профилактические мероприятия с участием сотрудников полиции, членов Общественного совета при МВД и представителей «Движения Первых».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии