Перейдут на национальные валюты: как Бразилия планирует оплачивать нефть и газ из России Татьяна АрестоваМауро Виейра, глава МИД Бразилии, отметил интерес страны к переходу на национальные валюты при расчетах за нефть и газ из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии