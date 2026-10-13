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Царьград

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Педагог из Новосибирска победил в конкурсе преподавателей школ искусств

Педагог из Новосибирска победил в конкурсе преподавателей школ искусств

Педагог из Новосибирска Жолдасбаев победил в номинации «Лучший молодой преподаватель детской школы искусств» на окружном этапе конкурса в Кемерове, который проходил с 7 по 9 октября.

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