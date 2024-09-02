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Снукерист.ру

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Бен Уолластон с трудом выиграл матч на турнире Saudi Arabia Snooker Masters 2024

Бен Уолластон с трудом выиграл матч на турнире Saudi Arabia Snooker Masters 2024

Бен Уолластон еле сдержал натиск Хоссейна Вафаей, Тепчайа Ун-Ну победил Криса Уокелина, Джимми Робертсон разгромил Рори Тора, Сы Цзяхой нанес поражение Грэму Дотту, Стюарт Бинхэм одержал победу над Энтони Хэмилтоном, а Джо О’Коннор проиграл Лэй Пэйфаню в четвертом раунде турнира Saudi Masters 2024 в Эр-Рияде, сообщает WST Бен Уолластон (фото: WST)Все Новости и результаты Saudi Masters 2024 Saudi Masters 2024.

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