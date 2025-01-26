Теперь переводить деньги запрещено: россияне могут столкнуться с уголовной ответственностью за денежные переводы Юлия ЧелкановаВ последнее время в России возникли новые правила, касающиеся денежных переводов, которые могут повлечь за собой серьезные последствия для граждан.