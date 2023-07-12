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Штаты указали Зеленскому его место: Возмущаться по поводу решений НАТО не нужно

Штаты указали Зеленскому его место: Возмущаться по поводу решений НАТО не нужно

Американская делегация в Вильнюсе пришла в ярость из-за выпада украинского лидера.Накануне президент Незалежной Владимир Зеленский написал в соцсетях, что это "беспрецедентно и абсурдно - когда нет временных рамок для членства Украины в альянсе".

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Геннадий Бережнов
Однако поматросили и бросили. Только клоун думает, что публика будет любить его постоянно!
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