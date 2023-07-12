Штаты указали Зеленскому его место: Возмущаться по поводу решений НАТО не нужно

Американская делегация в Вильнюсе пришла в ярость из-за выпада украинского лидера.Накануне президент Незалежной Владимир Зеленский написал в соцсетях, что это "беспрецедентно и абсурдно - когда нет временных рамок для членства Украины в альянсе".