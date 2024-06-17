Русская весна
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Русская весна

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Сербы подняли флаги России на Евро-2024 (ФОТО)

Сербы подняли флаги России на Евро-2024 (ФОТО)

Сербы вызвали ненависть у украинцев, подняв флаги России на Чемпионате Европы по футболу. «Причина, почему Сербия недостойна ни на йоту быть членом Европейского Союза, являясь вечной страной-кандидатом и юго-восточным анклавом московии в Европе», — гневно пишут украинские пропагандистские ресурсы, комментируя фотографии со вчерашнего матча сборной Сербии.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
В то время, как рядовые граждане Сербии демонстрируют свои симпатии России, ее правители поддудели в унисон пиндосам и их шакальей своре на швейцарской конференции.
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6 час.
Вячеслав Денисов
А скакуасы злобствуют на сербов оттого, что у них нет и не будет таких искренних друзей за рубежом, ибо те, кто им помогает, делают это по обязанности, которую определяет своим шакалам обком за лужей!
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6 час.

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