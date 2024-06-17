В то время, как рядовые граждане Сербии демонстрируют свои симпатии России, ее правители поддудели в унисон пиндосам и их шакальей своре на швейцарской конференции.

Вячеслав Денисов

А скакуасы злобствуют на сербов оттого, что у них нет и не будет таких искренних друзей за рубежом, ибо те, кто им помогает, делают это по обязанности, которую определяет своим шакалам обком за лужей!