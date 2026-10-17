Законопроект предусматривает ограничения при угрозе массовой гибели людей или ущерба от $1 млрд Anthropic продвигает в Конгрессе США законопроект, который позволит властям приостанавливать выпуск и использование систем искусственного интеллекта, если те представляют серьёзную угрозу, о чем пишет Politico.