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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Толчинский сыграл вничью в шахматы с гроссмейстером Карякиным: «Я у него пару пешек украл просто. Он, конечно, это заметил. У меня не такой сильный уровень игры»

Гроссмейстер проводил сеанс одновременной игры с хоккеистами СКА и воспитанниками школы «Красная Машина Юниор».

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