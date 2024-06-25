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Российские операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт боевиков ВСУ в ДНР

Российские операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт боевиков ВСУ в ДНР

Операторы FPV-дронов сейчас активно поддерживают наступление российских штурмовиков под Угледаром. Поддержка с воздуха ведется круглосуточно, на счету только этого подразделения — более полусотни уничтоженных целей.

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