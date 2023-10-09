Сбер заинтересовался проектами в области микроэлектроники

Сбербанк проявляет интерес к проектам в области микроэлектроники. По данным «Коммерсанта», который ссылается на разные источники, представители банка недавно посещали одно из ведущих профильных предприятий и консультировались об особенностях организации выпуска полупроводников.
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