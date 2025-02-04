Недавно стало известно о гибели 18-летнего британца Джеймса Уилтона в зоне спецоперации. По словам его сослуживца, группу иностранных бойцов отправили в открытое пространство без прикрытия, что сделало их лёгкой мишенью для российских беспилотников.
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