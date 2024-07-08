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Юго-Восточный Курьер

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Собянин: Городским вокзалом Печатники воспользовались более 2,2 млн человек

Собянин: Городским вокзалом Печатники воспользовались более 2,2 млн человек

Пассажиропоток Печатников D2 растет с каждым годом Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о том, что за два года московским городским вокзалом Печатники воспользовались более 2,2 миллиона человек.

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