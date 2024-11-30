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Политика как она есть

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Рябков: у России есть все средства для вразумления Запада

Рябков: у России есть все средства для вразумления Запада

У России есть все необходимые военно-технические средства для вразумления Запада, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

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Комментарии
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Владимир Волжин
Надоело читать и слушать блеянья нашего МИД, нет там ярких личностей.
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12 час.
Житель Империи
Это вы тут блеяте! Оружие МИДа- слово! У него нет ракет и ядерных бомб!
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11 час.
Alex Nемо
Главное чтобы не было поздно и было кому вразумлять. Судя по действиям запада и России, может статься что вразумлять уже будет некому! Если конгрессменша в открытую заверещала что возможно передадут ЯО уркаине, это значит что уже передали. Дерьмократы всегда именно так и действовали. А запуск - просто вопрос времени.
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5 час.

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