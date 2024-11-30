Рябков: у России есть все средства для вразумления Запада

Alex Nемо

Главное чтобы не было поздно и было кому вразумлять. Судя по действиям запада и России, может статься что вразумлять уже будет некому! Если конгрессменша в открытую заверещала что возможно передадут ЯО уркаине, это значит что уже передали. Дерьмократы всегда именно так и действовали. А запуск - просто вопрос времени.