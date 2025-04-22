🇷🇺⚔️🇺🇦Результат огневого поражения пункта временного размещения и техники укробоевиков на одном из направлений СВО🔥 #ВСУ #ЗСУ #ПВД #Техника #ВСРФ #СВО.
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🇷🇺⚔️🇺🇦Результат огневого поражения пункта временного размещения и техники укробоевиков на одном из направлений СВО🔥 #ВСУ #ЗСУ #ПВД #Техника #ВСРФ #СВО.
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