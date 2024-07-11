Как говорит один заокеанский дедушка в маразме, «Лук, хер зе финг».Давайте подытожим последние события и рассмотрим, как изменились глобальные расклады.
Роджерс: Расклады, батенька
Комментарии
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Бобкина Татьяна
Удивительная статья, автора переполняли эмоции и что он написал трудно понять.
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8 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ну, ты-то знаешь о чем говоришь. Тебе, похоже, неоднократно объясняли.
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6 час.
Галина Скрипник
Пока у нас один дедушка деменциевич на пьедестале власти. Разве непонятно?
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5 час.
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