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Роджерс: Расклады, батенька

Роджерс: Расклады, батенька

Как говорит один заокеанский дедушка в маразме, «Лук, хер зе финг».Давайте подытожим последние события и рассмотрим, как изменились глобальные расклады.

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Комментарии
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Бобкина Татьяна
Удивительная статья, автора переполняли эмоции и что он написал  трудно понять.
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8 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ну, ты-то знаешь о чем говоришь. Тебе, похоже, неоднократно объясняли.
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6 час.
Галина Скрипник
Пока у нас один дедушка деменциевич на пьедестале власти. Разве непонятно?
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5 час.

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