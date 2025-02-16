На побережье Краснодарского края зафиксированы новые выбросы мазута

Его фракции находятся на участках между урезом воды и защитным валом На 11 участках побережья Краснодарского края после крушения танкеров зафиксированы повторные выбросы мазута, сообщили в оперативном штабе региона.
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