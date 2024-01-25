Балицкий: летчики Ил-76 отводили самолет от жилых домов

ТАСС Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, являющийся бывшим летчиком, заявил, что кадры крушения Ил-76 в Белгородской области четко дают понять, что летчики пытались отвести самолет от населенного пункта.
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