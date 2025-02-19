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Царьград

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Нейросети на страже морей: "Сканэкс" внедряет инновации против нефти и льдов

Нейросети на страже морей: "Сканэкс" внедряет инновации против нефти и льдов

ГК "Сканэкс" внедряет нейросетевые сервисы в "Морской портал" для обнаружения нефтяных пятен и ледовых образований, а также отслеживания судов в режиме радиомолчания.

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