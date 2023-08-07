Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Восстановление Нойера затягивается, у него проблемы с тренировками. «Бавария» допускает, что вратарь вернется только к 2024-му (Bild)

Напомним, вратарь «Баварии» и сборной Германии получил травму в декабре прошлого года. Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх