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Левандовски удален на 30-й минуте матча «Барсы» с «Осасуной» при счете 0:1

Роберт Левандовски получил красную карточку в матче «Барселоны» с «Осасуной». Форвард каталонского клуба получил две желтые карточки к 30-й минуте игры 14-го тура Ла Лиги (0:1, первый тайм).

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