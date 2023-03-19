Журнал «Профиль»

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Глава Чехии увидел лишь одну попытку для контрнаступления Украины в 2023 году

Глава Чехии увидел лишь одну попытку для контрнаступления Украины в 2023 году

В этом году армия Украины будет иметь только одну попытку начать масштабное контрнаступление. Если оно закончится провалом, странам Запада будет сложно собрать ресурсы для реализации второй аналогичной попытки, полагает президент Чехии Петр Павел.

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