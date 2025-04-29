В ходе карательной акции американский авианосец потерял реактивный самолет за 60 млн долларов

Военно-морской флот США потерял в море реактивный самолет стоимостью 60 миллионов долларов. Истребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США был потерян в море после того, как он упал за борт с авианосца USS Harry S.
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