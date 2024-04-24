В Ноябрьске полицейские задержали жителя ХМАО, который искал «закладку» в лесу

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции в лесу задержали жителя Сургутского района ХМАО. В кармане у задержанного был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО.
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