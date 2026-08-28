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«А здесь нет туалета, только дырка»: Федерико Арнальди рассказал о культурном шоке от деревенского туалета в России

«А здесь нет туалета, только дырка»: Федерико Арнальди рассказал о культурном шоке от деревенского туалета в России

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди рассказал, что во время первой поездки в Россию его сильно удивил деревенский туалет.

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