Price of oil rises after renewed U.S.-Iran fighting in Middle East

Oil prices surged as hostilities resumed in the U.S.-Iran conflict for the first time in almost month after American forces hit Larak Island.
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