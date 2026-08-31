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Price of oil rises after renewed U.S.-Iran fighting in Middle East

Price of oil rises after renewed U.S.-Iran fighting in Middle East

Oil prices surged as hostilities resumed in the U.S.-Iran conflict for the first time in almost month after American forces hit Larak Island.

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