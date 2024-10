Новый трейлер The First Berserker: Khazan демонстрирует битву с боссом Гадюкой Сегодня NE...

Новый трейлер The First Berserker: Khazan демонстрирует битву с боссом ГадюкойСегодня NEXON и Neople выпустили новый трейлер The First Berserker: Khazan, впервые представляющий чудовищного босса Гадюку, одно из существ, с которыми игроки столкнутся в долгожданной хардкорной экшен-RPG.