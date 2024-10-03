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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер The First Berserker: Khazan демонстрирует битву с боссом Гадюкой Сегодня NE...

Новый трейлер The First Berserker: Khazan демонстрирует битву с боссом Гадюкой Сегодня NE...

Новый трейлер The First Berserker: Khazan демонстрирует битву с боссом ГадюкойСегодня NEXON и Neople выпустили новый трейлер The First Berserker: Khazan, впервые представляющий чудовищного босса Гадюку, одно из существ, с которыми игроки столкнутся в долгожданной хардкорной экшен-RPG.

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