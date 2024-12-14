В Швейцарии осудили нападение активисток на памятник в Женеве

Официальный представитель молодежного крыла «Демократического союза центра», крупнейшей партии в парламенте Швейцарии, Энзо Малорджо осудил протест украинских активисток движения Femen, которые повредили бензопилой деревянный памятник «Сломанный стул» напротив штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН).
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