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В Швейцарии осудили нападение активисток на памятник в Женеве

В Швейцарии осудили нападение активисток на памятник в Женеве

Официальный представитель молодежного крыла «Демократического союза центра», крупнейшей партии в парламенте Швейцарии, Энзо Малорджо осудил протест украинских активисток движения Femen, которые повредили бензопилой деревянный памятник «Сломанный стул» напротив штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН).

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