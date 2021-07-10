В СИЗО Симферополя вспышка коронавируса

В СИЗО Симферополя вспышка коронавирусной инфекции. Сдественный изолятор закрыт на карантин.- СИЗО закрыт на карантин, количество заболевших они не сообщили, - цитирует ТАСС председателя Общественной наблюдательной комиссии РК Андрея Козаря.