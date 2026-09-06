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Россия белән Кытай ике ил арасындагы чикне шәхси автоларда узу турында фикер алыша

РФ Транспорт министрлыгы Кытай Халык Респбликасы хакимияте белән физик затларның шәхси автомобильләрдә чик аша чыгу мөмкинлеген күз алдында тоткан ике яклы килешү проекты турында фикер алыша.

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