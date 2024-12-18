Дешёвый конкурент Tank 300 теперь проезжает 1200 км с расходом 1,4 л/100 км. Полноценный рамный внедорожник BAIC BJ40e стоит чуть более $30 тыс.

BAIC официально открыла предварительные продажи своего нового внедорожника BJ40 Magic Core Electric Drive Edition (BJ40e) с увеличенным запасом хода, доступного в двух комплектациях по цене от 30 900 до 33 600 долларов.
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