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Закон, порядок, государство

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Открытый Турнир по хоккею на «Кубок памяти выпускника НВВКУ старшего лейтенанта Фаткулина Н. С.» стартовал в Новосибирске

Открытый Турнир по хоккею на «Кубок памяти выпускника НВВКУ старшего лейтенанта Фаткулина Н. С.» стартовал в Новосибирске

В соревнованиях принимают участие восемь команд из 7 городов России, в том числе 6 команд, представляющих сборные военных училищ Министерства обороны Российской Федерации.

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