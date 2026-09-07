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Чимаев досрочно победил Вудли на турнире RAF в Мытищах

Чимаев досрочно победил Вудли на турнире RAF в Мытищах

Данил Айкин/ТАСС Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев одержал победу над американцем Тайроном Вудли 5 сентября в рамках турнира Real American Freestyle (RAF) в Мытищах.

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