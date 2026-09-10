Врач Колесниченко рассказала о влиянии алкоголя на качество сна

Бокал вина перед сном помогает уснуть, но снижает качество сна и зачастую является причиной усталости после пробуждения.
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