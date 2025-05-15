Работу волонтёрской организации школы в Северном отметили на городском форуме

Более восьми тысяч учеников школ, колледжей и центров дополнительного образования приняли участие в конкурсе на лучшую организацию волонтерской деятельности городского молодежного форума «Москва — территория добрых дел».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии