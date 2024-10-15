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  • ММ
    У меня другая, тоже советская. Шампуры (6 штук), горизонтально и крутятся. Спираль менял пару раз, но вполне нормальн...Ретропонедельник ...
  • Игорь Ивлев
    Кто это писал? Он сам читал как написано?Собачья служба
  • Нина СаковичКостенко
    Не надо шорохаться, по свету !А, то понавозили всякой гадости ! Россия больша, гулйте, но нет, экзотики на одно место...Орды эмигрантов

Не то, что вы подумали... Винтовка ZC527 Jaguar

Не то, что вы подумали... Винтовка ZC527 Jaguar

Что делает кот, когда ему нечего делать? В современной Германии кошки забыли о своих инстинктах и ​​занялись глиной и рисованием, превратив винтовку Haenel RS9 в произведение искусства под названием ZC527 Jaguar, яркий пример безвкусицы и анахроничного китча, используемого для кратковременного привлечения внимания.

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