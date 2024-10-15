Не то, что вы подумали... Винтовка ZC527 Jaguar

Что делает кот, когда ему нечего делать? В современной Германии кошки забыли о своих инстинктах и занялись глиной и рисованием, превратив винтовку Haenel RS9 в произведение искусства под названием ZC527 Jaguar, яркий пример безвкусицы и анахроничного китча, используемого для кратковременного привлечения внимания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии