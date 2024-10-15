Что делает кот, когда ему нечего делать? В современной Германии кошки забыли о своих инстинктах и ​​занялись глиной и рисованием, превратив винтовку Haenel RS9 в произведение искусства под названием ZC527 Jaguar, яркий пример безвкусицы и анахроничного китча, используемого для кратковременного привлечения внимания.