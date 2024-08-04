Пентагон получил более 200 новых ядерных боеголовок в 2023 году

В прошлом году Пентагон получил более 200 новых ядерных боеголовок (ЯБГ) B61-12 для авиабомб тактической авиации и W88 Alt370 для баллистических ракет подлодок, свидетельствуют данные годового обзора Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).