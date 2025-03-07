О проведении размещения 10 марта 2025 года биржевых облигаций серии 001Р-03 ПАО "СИБУР Холдинг" (дополнительный выпуск №1)

Участникам торгов Информируем вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 07 февраля 2025 года (Протокол №16) и Частью II.