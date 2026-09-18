Захарова: Россия умеет преодолевать чудовищные испытания, выборы состоятся

Россия умеет преодолевать «чудовищные испытания», выборы будут проведены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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