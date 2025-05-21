Как заключенные впервые показали силу: 55 лет назад произошел самый масштабный бунт в колониях Тольятти в СССР Ольга Безродняя21 мая 1970 года в исправительно-трудовой колонии №16 (ИТК-16) в Тольятти произошел один из самых значительных бунтов в истории советских тюрем.