Как заключенные впервые показали силу: 55 лет назад произошел самый масштабный бунт в колониях Тольятти в СССР Ольга Безродняя21 мая 1970 года в исправительно-трудовой колонии №16 (ИТК-16) в Тольятти произошел один из самых значительных бунтов в истории советских тюрем.
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