Юные защитники природы средних групп "Звёздочки" и "Бусинки" детского сада №5 "Смайлики" продолжают реализацию проекта:" Наш лес - богатство родного края!".
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Юные защитники природы средних групп "Звёздочки" и "Бусинки" детского сада №5 "Смайлики" продолжают реализацию проекта:" Наш лес - богатство родного края!".