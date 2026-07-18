Королев поздравил ветерана из Лихославльского округа со 103-летием Александру Ивановну Смирнову. Ветеран труженица тыла, в годы войны работала бухгалтером в Калашниково, после войны трудилась на заводе и в Доме культуры.
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