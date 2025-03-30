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Дипломат Ульянов: президент Финляндии мечтает вовлечь США в украинский конфликт

Дипломат Ульянов: президент Финляндии мечтает вовлечь США в украинский конфликт

Президент Финляндии Александр Стубб мечтает вовлечь Соединенные Штаты в украинский конфликт. Об этом написал в Telegram-канале Михаил Ульянов, постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене.

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